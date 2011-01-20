Дизайн + верстка для Joker Board Ver.3

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок263 просмотра

Требуется дизайн с версткой для Joker Board Ver.3

Дизайн в гламурных тонах. так как сайт будет женский.

14 лет назад
webgadget
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

S_wallow
Мария 
41 год
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Очень адекватный исполнитель. Всё точно в сроки. С первого раза было все сделано, чего не ожидал, без всяких исправлений. Знает свою работу! Советую.
Было приятно сотрудничать. Отличный заказчик: точное ТЗ, моментальная оплата, интересное общение. Остались только положительные эмоции.

Заявки фрилансеров

S_wallow
Мария 
41 год
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад

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