Разработка шаблона для ж\д портала

Требуется создать шаблон для Джумлы 1.5 (дизайн и верстка) для предприятия. Направление - ж\д сфера, шпалопропиточные предприятия, перевозка. Планируется портал предприятий, или биржа.

Шаблон должен быть легкий, без "наворотов", флеша и прочего, проходящий валидацию, удобный для пользователей. Функции шаблона: возможность регистрации пользователей, "личный кабинет", каталог предприятий по разделам, доска объявлений.

ТЗ имеется.

Для примера:

http://www.eprussia.ru

http://railwaymarket.ru

или WebLanсer.

То есть, направленность на тематику и ничего лишнего, только основные модули выделены чем-то для внимания. Как-то так.