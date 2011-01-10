Ищется мастер готовый отредактировать шаблон джумла магазина молодёжной одежды. Нужен опытный и творческий человек. Шаблон установлен. Есть образец сайта на который смотреть. Сроки сжатые. Предложения прошу в личку. Вот некоторые ...
Логотип и дизайн сайта - шаблон в Joomla.
Веб-магазину игр требуется логотип и дизайн с нуля.
На логотипе должен присутствовать богатый гоблин и ящики, бочки, коробки полные всякого товара. Желательно блестящего, золото, сабли, драгоценности, непонятные штуки-дрюки.
Дизайн сайта (шаблон для Joomla) должен содержать такие элементы:
Пиратский остров, джунгли, клады, галлеоны.
Хижина/пещера/склад/магазин гоблина серьёзный подход к несерьёзным вещам и несерьёзный подход к серьёзным.
Гоблин цивилизованный, веселый, предприимчивый, богатый, любящий деньги и все что блестит, все тащит в дом, но готов к обмену. Уважает деловые отношения, может носить гротескно стилизованный деловой костюм.
Цвета живые теплые, насыщенные.
Гоблин имеет общие черты с этими товарищами:
http://4.bp.blogspot.com/_12rnmx-ltci/sc3akg5akli/...
http://www.figurines-cine.com/897003215-2706-thick...
http://cocosite.free.fr/goblin%27s/dessins-esquise...
http://www.keenandgraev.com/wp-content/uploads/200...
http://www.dungeonmastering.com/custom-design/gobl...
http://diterlizzi.com/blog/wp-content/uploads/2009...
http://1.bp.blogspot.com/_12rnmx-ltci/tncm8uzciui/...
http://4.bp.blogspot.com/_12rnmx-ltci/tri9m3p-exi/...
http://www.kingworkscreative.com/blog/images/art/f...
http://img294.imageshack.us/img294/9826/gobcrayon1...
http://wow.stratics.com/content/features/art/art1/...
http://wow.stratics.com/content/features/art/art1/...
http://www.wowjewellery.co.uk/wp-content/uploads/2...
http://www.d20pfsrd.com/_/rsrc/1287509701442/image...
http://consummatedm.files.wordpress.com/2010/12/go...
http://bidwicket.com/item/c/collectible_card_games...
http://bidwicket.com/item/c/collectible_card_games...
http://lh5.ggpht.com/_7aexojvmmcy/rrbol3dv0si/aaaa...
Концепция гоблинов из World of Warcraft подходит, но НЕ НУЖНО ее копировать полностью. Никаких прямых отсылов к wow.
Не конкурс.
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