Логотип и дизайн сайта - шаблон в Joomla.

Веб-магазину игр требуется логотип и дизайн с нуля.

На логотипе должен присутствовать богатый гоблин и ящики, бочки, коробки полные всякого товара. Желательно блестящего, золото, сабли, драгоценности, непонятные штуки-дрюки.

Дизайн сайта (шаблон для Joomla) должен содержать такие элементы:

Пиратский остров, джунгли, клады, галлеоны.

Хижина/пещера/склад/магазин гоблина серьёзный подход к несерьёзным вещам и несерьёзный подход к серьёзным.

Гоблин цивилизованный, веселый, предприимчивый, богатый, любящий деньги и все что блестит, все тащит в дом, но готов к обмену. Уважает деловые отношения, может носить гротескно стилизованный деловой костюм.

Цвета живые теплые, насыщенные.

Гоблин имеет общие черты с этими товарищами:

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Концепция гоблинов из World of Warcraft подходит, но НЕ НУЖНО ее копировать полностью. Никаких прямых отсылов к wow.

Не конкурс.