Здравствуйте. Есть несколько сателлитов на CMS Joomla 1.5. Сейчас они имеют стандартный дизайн, а мне хотелось бы его немного изменить.. Что требуется от Вас: 1. Подобрать подходящий шаблон под тематику сайта. ...
Дизайн сайта с элементами Flash
Разработать красивый дизайн сайта по функционалу как http://dancodecor.com/ru/
Заявки фрилансеров
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