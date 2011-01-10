Разработка дизайна интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок275 просмотров

Есть готовый установленный магазин,пока без контента.

На система osCommerce Vam Edition, последння версия,

оплаченная.

нужно разработать дизайн для магазина бытовой техники.

14 лет назад
Smartichello
Максим 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

omon21
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
14 лет назад
$250
4 дня

Заявки фрилансеров

omon21
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
14 лет назад

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