Редизайн сайта

Очень доволен сотрудничеством с Никитой, грамотное и четкое задание. Вежливое общение, внимательность и хорошее чувство юмора ;) Все это заслуживает огромного плюса! Спасибо Никите за интересный проект! Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!