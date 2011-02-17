Редизайн сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен70 заявок4672 просмотра
#1$200

Требуется провести редизайн сайта, посвященному звукам и путешествиям.

ТЗ прилагается.

Добавляйте заявки, если действительно уверены в своих силах и проект Вас заинтересовал. Возможно долгосрочное сотрудничество.

14 лет назад
avtor
38 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

lavrushin
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
#1
Уверенная победа в конкурсе на дизайн необычного сервиса за счет активного личного участия, смелых дизайнерских идей и отличной работоспособности! Чувствуется хороший профессиональный рост Сергея с каждой новой работой. Советую другим заказчикам.
Очень доволен сотрудничеством с Никитой, грамотное и четкое задание. Вежливое общение, внимательность и хорошее чувство юмора ;) Все это заслуживает огромного плюса! Спасибо Никите за интересный проект! Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

lavrushin
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
#1

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