Дизайн+ верстка для сайта

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Закрыт26 заявок418 просмотров

Доброго времени суток!

Необходимо разработать дизайн для сайта на LiveStreet CMS ( http://livestreet.ru/ ).

Тематика сайта - белорусское метал-сообщество. Соответственно дизайн должен быть исполнен в темных тонах. Цвета: черный, белый и красный. "Металичная" стилистика и суровость должна сочетаться с отражением Белоруской(славянской) культуры -орнаменты, символы, руны.

14 лет назад
Deputydeath
Алексей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров