НУжно создать дизайн сайта для софт портала. уровень и аналог дизайна примерно такой: http://intlife.ru/usability/usability_28.html портал будет на движке ДЛЕ представляет из себя обзор "Софта" на рынке с картинками\ описанием + сылкой на ...
Требуется дизайн для инет-магазина + CMS
Требуется дизайн для инет магазина на WebAsyst + сверстать его и установить на хостинг. Писать с конкретными ценами. Тематика инет магазина - брендовые товары - одежда, аксессуары. Магазин начинающий, просьба фрилансеров с ценами выше среднего не тратить ваше и наше время.
Либо просто требуется дизайн в сроки 1-2 дня. Также предложения рассмотрю только с ценой.
Страницы сайта:
1 - главная
2 - список товаров
3 - раскрытый товар
4 - корзина
5 - текстовая страница
6 - оформление заказа (форма)
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