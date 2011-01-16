Требуется дизайн для инет-магазина + CMS

Требуется дизайн для инет магазина на WebAsyst + сверстать его и установить на хостинг. Писать с конкретными ценами. Тематика инет магазина - брендовые товары - одежда, аксессуары. Магазин начинающий, просьба фрилансеров с ценами выше среднего не тратить ваше и наше время.

Либо просто требуется дизайн в сроки 1-2 дня. Также предложения рассмотрю только с ценой.

Страницы сайта:

1 - главная

2 - список товаров

3 - раскрытый товар

4 - корзина

5 - текстовая страница

6 - оформление заказа (форма)