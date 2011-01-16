Требуется дизайн для инет-магазина + CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок278 просмотров

Требуется дизайн для инет магазина на WebAsyst + сверстать его и установить на хостинг. Писать с конкретными ценами. Тематика инет магазина - брендовые товары - одежда, аксессуары. Магазин начинающий, просьба фрилансеров с ценами выше среднего не тратить ваше и наше время.

Либо просто требуется дизайн в сроки 1-2 дня. Также предложения рассмотрю только с ценой.

Страницы сайта:

1 - главная

2 - список товаров

3 - раскрытый товар

4 - корзина

5 - текстовая страница

6 - оформление заказа (форма)

Webasyst
14 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

mel_webdesign
Михаил 
34 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$140
7 дней
Отличная, профессиональная и самое главное оперативная работа и мои лучшие рекомендации!!! Не прошло и недели проект готов по всем желаемым требованиям + большой плюс - уложились в бюджет!!!!!
Отличный заказчик. Четко определила цели, четко говорила доработки, приятный в общении человек. Только +

Заявки фрилансеров

mel_webdesign
Михаил 
34 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад