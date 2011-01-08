Лично для studioprojectx

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка153 просмотра

Необходимо создать дизайн сайта.

14 лет назад
mika007
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

studioprojectx
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$150
2 дня
Сайт сделан в точности таким, каким его и представлял. Четко, ясно и корректно. Буду ещё обращаться только к этому дизайнеру! Огромное спасибо за работу!
Отличный закащик. Впервые встречаю человека который настолько грамотно составляет ТЗ. Ничего лишнего. Все четко до не могу. Работать одно удовольствие. Очень рад и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

studioprojectx
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад