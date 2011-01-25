Требуется сделать несколько макетов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен37 заявок421 просмотр

Требуется сделать несколько макетов, все обсуждается только при личной переписке, в заявке ссылку на портфолио

14 лет назад
sneh
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

shram333
Василий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
14 лет назад
$200
4 дня
Доволен сотрудничеством на все 100%. Работа была сделана быстро и качественно. Все мои корректировки вносились сразу вносились. Вежливые и понимающие люди. Спасибо за работы! Буду и в дальнейшем сотрудничать с ними.

Заявки фрилансеров

shram333
Василий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
14 лет назад

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