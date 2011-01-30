# 1 — $ 350

Создать дизайн мегамаркета 1rub.ru

Внутренний дизайн и карточка товара обязательно. Без флеш.

Слева список товаров. Утюги, телевизоры, игрушки. и тд

Вверху телефон, адрес.

Поля хит продаж, Вы смотрели товары, лидер продаж , новости, Реклама, акции,подписка на рассылку типа, как на этом саите http://www.pchelenok.com/

Саит должен быть приятных для глаза цветов, с удобной навигацией

В приложении лого