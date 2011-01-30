Создать дизайн мегамаркета

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен68 заявок2889 просмотров
#1$350

Создать дизайн мегамаркета 1rub.ru

Внутренний дизайн и карточка товара обязательно. Без флеш.

Слева список товаров. Утюги, телевизоры, игрушки. и тд

Вверху телефон, адрес.

Поля хит продаж, Вы смотрели товары, лидер продаж , новости, Реклама, акции,подписка на рассылку типа, как на этом саите http://www.pchelenok.com/

Саит должен быть приятных для глаза цветов, с удобной навигацией

В приложении лого

14 лет назад
rrrer
49 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов(-1)

Победитель конкурса

Katena13
37 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
#1
Сделано хорошо
Хороший заказчик! было приятно работать! надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Katena13
37 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
#1

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