Шапка для сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки296 просмотров

Нужно сделать шапку для кулинарного сайта. Сайт поставлен на ModX. Бюджет небольшой. Оплата WM после проверки.

MODX
14 лет назад
Xrniy
49 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

designst
52 года
20 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад
$10
2 дня
Работа выполнена на отлично и точно в оговоренные сроки. Анатолий предложил несколько вариантов шапки для сайта. Чувствуется рука опытного мастера. Рекомендую всем Анатолия как надежного исполнителя.
Очень приятный человек и заказчик. Четкое задание, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничевство. Рекомендую как хорошего заказчика.

Заявки фрилансеров

designst
52 года
20 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад

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