Необходимо сделать новую тему на Drupal и сверстать. Минимализм, без особого дизайна. опыт обязателен
Шапка для сайта
Нужно сделать шапку для кулинарного сайта. Сайт поставлен на ModX. Бюджет небольшой. Оплата WM после проверки.
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