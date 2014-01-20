Дизайн - веб,мультимедиа,полиграфия. Качественно и доступно!

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Профессиональные навыки

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Дизайн сайтов, дизайн веб интерфейсоф, дизайн мультимедиа интерфейсов, дизайн полиграфической продукции

(от идеи до подготовки файла к печати), создание банеров (gif анимация).

Внешняя реклама (вывески, лайтбоксы, касетоны, штендеры)

Создание фирменного стиля, брендбук

Фоторетушь

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Работаю по такой схеме:

1) Если у человека в данном сервисе достаточно отзывов и хорошая репутация - то без предоплаты

2) Если у человека 1-2 положительных отзыва, то предоплата 25%

3) Если отзывов нет - 50% предоплата

4) По БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКЕ (ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

Оплата - Webmoney, либо ПриватБанк

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Дополнительная информация

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Ищу удаленную работу дизайнера.

Образование:

Высшее художественное: (в 1999 году окончил учебу в Украинской Академии Печати (УАД) город Львов, по специальности "Художник-график по оформлению и дизайну полиграфической продукции".

На протяжении 20 - ти лет работаю в сфере полиграфического дизайна.

(Допечатная подготовка - сканирование, цветокорекция, макетирование, запись PS ...

Имею опыт в веб анимации (Flash, Gif) и веб-дизайне, создании CD презентаций.

Опыт работы с :

Adobe Photoshop

Adobe Page Maker

Corel DRAW

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

QuarkXPress

Macromedia Fireworks

Macromedia Dreamweaver

SWiSHmax

и др.

Иностранные языки :

Английский технический - на програмном уровне, русский - свободно,

украинский свободно.

Дополнительная информация:

Участник областных и международных выставок: Польша, Бельгия, Великобритания, Япония

Больше 60-ти оформленных книг (обложка, верстка) детского и литературно - научного направления.

Позиция :

В работе стараюсь творчески подходить к решению задач, использовать приемы современного дизайна.

Детали в переписке.