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Профессиональные навыки
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Дизайн сайтов, дизайн веб интерфейсоф, дизайн мультимедиа интерфейсов, дизайн полиграфической продукции
(от идеи до подготовки файла к печати), создание банеров (gif анимация).
Внешняя реклама (вывески, лайтбоксы, касетоны, штендеры)
Создание фирменного стиля, брендбук
Фоторетушь
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Работаю по такой схеме:
1) Если у человека в данном сервисе достаточно отзывов и хорошая репутация - то без предоплаты
2) Если у человека 1-2 положительных отзыва, то предоплата 25%
3) Если отзывов нет - 50% предоплата
4) По БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКЕ (ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)
Оплата - Webmoney, либо ПриватБанк
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Дополнительная информация
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Ищу удаленную работу дизайнера.
Образование:
Высшее художественное: (в 1999 году окончил учебу в Украинской Академии Печати (УАД) город Львов, по специальности "Художник-график по оформлению и дизайну полиграфической продукции".
На протяжении 20 - ти лет работаю в сфере полиграфического дизайна.
(Допечатная подготовка - сканирование, цветокорекция, макетирование, запись PS ...
Имею опыт в веб анимации (Flash, Gif) и веб-дизайне, создании CD презентаций.
Опыт работы с :
Adobe Photoshop
Adobe Page Maker
Corel DRAW
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
QuarkXPress
Macromedia Fireworks
Macromedia Dreamweaver
SWiSHmax
и др.
Иностранные языки :
Английский технический - на програмном уровне, русский - свободно,
украинский свободно.
Дополнительная информация:
Участник областных и международных выставок: Польша, Бельгия, Великобритания, Япония
Больше 60-ти оформленных книг (обложка, верстка) детского и литературно - научного направления.
Позиция :
В работе стараюсь творчески подходить к решению задач, использовать приемы современного дизайна.
Детали в переписке.
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