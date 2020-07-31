victtory

Наталья victtory

 
45 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Разработка сайтов под ключ

В портфолио только часть работ. Пишите - вышлю весь список!

Для постоянного сотрудничества требуется креативный дизайнер

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
выплачено фрилансерам
30%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
20
безопасных платежей

  • Необходима автоматизация бизнес-процессов в Битрикс24 с 0

    Автоматизировать учет поступления товара на склад и его последующего движения (получение ТЗ на товар от заказчика, далее товар берется в работу(или не берется, указываются причины, время простоя), далее подготовка к отгрузке и следующий этап отгрузка после ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Электронный кошелек с поддержкой блокчейна

    Мы нуждаемся в разработчике который знаком с блокчейном. Наш проект это электронный кошелек с поддержкой технологий блокчейнаТребуется разработка легкого криптовалютного кошелькаФункционал:1. Страница авторизации1) авторизация по приватному ключу2) генерация нового кошелька (публичный и приватный ключ), на ...

    Blockchain
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание обменника криптовалют

    Ищу разработчика или команду на долгосрочный проект – автоматический обменник криптовалютОбменник работает через API централизованных бирж: Bitfinex, HitBtc, Kraken, Binance и API других сервисов для blockchain.Требования:- Понимание блокчейн индустрии, технологий и бизнеса криптообменника. Работающие крипто ...

    Blockchain
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка логотипа организации

    $30

    Необходимо разработать логотип для института.Название МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ КОНСАЛТИНГА И ИНВЕСТИЦИЙ (МИКИ) на англ:INTERNATIONAL INSTITUTE OF CONSULTING AND INVESTMENT(IICAI) Институт специализируется на Консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления, что включает в себя: - предоставление консультационных услуг; - выдачу ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Ведение и продвижение аккаунта в инстаграм

    Необходимо помощь в продвижение и сопровождения NFT проекта в Инстаграм (https://www.instagram.com/loadednft/). Тематика: NFT, криптовалюты, игры.  Цель получение заявок.Хотим найти человека на долгосрочное сотрудничество.В предложении пишите, пожалуйста, по стоимости вашей услуги и что будет входить в ...

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка логотипа организации "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ КОНСАЛТИНГА"

    Необходимо разработать логотип для института. Название МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ КОНСАЛТИНГА И ИНВЕСТИЦИЙ (МИКИ) на англ: INTERNATIONAL INSTITUTE OF CONSULTING AND INVESTMENT(IICAI) Институт специализируется на Консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления, что включает в себя: - предоставление консультационных услуг; - выдачу ...

    Логотипы и Знаки15 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработать интернет-магазин на WordPress

    Есть интернет-магазин на WordPress, нужно реализовать функционал по оплате заказа онлайн, доставке (СДЭК и почта России) и отслеживание статуса заказа в личном кабинете (Оплачен, Принят в работу, Сборка, Отправлен, Выполнен) А так же мелкие правки, такие как: сменить номер ...

    WordPress
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Необходимо разработать логотип для учебного центра

    $30

    Необходимо разработать логотип для учебного центра. Название[b] Skill Up Rrofessional[/b]. Или кратко Skill Up (домен SkillUp.Pro - возможно можно как-то обыграть) Учебный центр специализируется на обучении, повышении квалификации в различных сферах: от творческих профессий до информационных ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка видео ресурса

    Целью данного проекта является разработка видео ресурса для размещения на нём пользователями полезной, развивающей, новаторской информации в формате коротких видео с последующим размещением в сети Интернет. В двух словах — планируется типа портала, где будут регистрироваться разные ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание видео-ролика о продукте с призывом к действию

    Нужно сделать рекламный ролик для сайта примерно на 1-1,5 минуты для сайта  [url=http://aensof.com/]aensof.com/[/url] Это маркетплейс B2B по продуктам нефтехимии - позволяет вести полный документооборот и логистикуОбщая идея ролика - было (как работают компании сейчас) и стало ...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать дизайн сертификатов учебного центра

    Необходимо разработать дизайн сертификатов для учебного центра. Учебный центр специализируется на обучении в сфере информационных технологий. Сертификат должен состоять из текстовой и графической частей (по желанию).  Лаконичный и не загруженный Логотип выполнен в классическом стиле, цвета: синий и ...

    Баннеры34 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Отображать остатки по складу - интернет магазин на битриксе +1С

    Есть интернет-магазина на 1С Битрикс (редакция малый бизнес) Нужна интеграция 1С с интернет-магазином на Битриксе Нужно чтобы отображались остатки по складу  в интернет-магазине В предложениях указывайте стоимость и сроки

    Битрикс
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать в интернет-магазине на битриксе форму регистрации

    Есть интернет-магазина на 1С Битрикс (редакция малый бизнес) Сейчас работает стандартная регистрация пользователей в интернет-магазине - это логин и пароль Нужно добавить обязательное поле при регистрации пользователя - номер телефона  В предложениях указывайте стоимость и сроки

    Битрикс
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео ролик по товару, на основе примера

    Нужно создать видео ролики по товару Вот в таком стиле [url=https://www.youtube.com/watch?v=1M_vkD3gAvg]https://www.youtube.com/watch?v=1M_vkD3gAvg [/url]Один ролик - один товар Товары данного производителя,  почти все одинаковые меняться будет как правило наклейка на банке Товаров для которых нужны ролики будет 20-30 шт В Вашем предложении указывайте ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Необходимо разработать логотип для клиники

    Необходимо разработать логотип для клиники, клиника широкого профиля для детей и взрослых Название "Клиника доктора Матара" (расшифровка - многопрофильная профессиональная клиника доктора Матара ) Логотип должен состоять из текстовой и графической частей (по желанию).  Лаконичный и не ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Адаптивная верстка простого письма

    Нужно сверстать простое письмо с адаптацией под телефон и планшет. Есть файл с текстом, скрин прилагаю Предложения рассматриваю с указанными - ценой и сроком При удачном исполнении - долгосрочное сотрудничество

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Интеграция верстки сайта учебного центра с 1С битрикс

    Интеграция верстки сайта учебного центра с 1С битрикс (Старт). Сайт содержит 8 достаточно простых страниц десктопной и мобильной версии. Нужно вынести следующие блоки для редактирования: 1. Изображение в слайдере на главной и на остальных страницах, на которых ...

    Верстка сайтаБитрикс
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Адаптивная верстка сайта образовательной организации.

    Нужна адаптивная верстка сайта образовательной организации с формой обратной связи. Есть макеты для десктопной и мобильной версии (.psd) (8 достаточно простых страниц)  В заявке указывайте, пожалуйста, сроки и стоимость, без них заявки не рассматриваю. Если нужно пришлю ссылку на макеты для оценки. Работа ...

    Верстка сайтаАдаптивная верстка сайтаФорма обратной связи
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Адаптивная верстка простого одностраничника

    Нужна адаптивная верстка простого одностраничника с формой обратной связи. Есть макеты для десктопной версии и мобильной (.psd)  В заявке указывайте, пожалуйста, сроки и стоимость, без них заявки не рассматриваю.

    Форма обратной связи
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 часов назад
$30
10 баллов
2 года назад
Разработка логотипа организации
Спасибо за конкурс. Рекомендую!
Все отлично!
Ответный отзыв
Alien7
Алина 
31 годУкраина
4 года в сервисе
Была
час назад
$30
10 баллов
3 года назад
Разработать визитку и фирменный бланк
Отличный заказчик! Все правки по теме, оплата в срок!
Обратилась к Алине повторно и снова все отлично! Спасибо огромное!!!
Ответный отзыв
Alien7
Алина 
31 годУкраина
4 года в сервисе
Была
час назад
$30
10 баллов
3 года назад
Необходимо разработать логотип для учебного центра
Спасибо за отличный конкурс! Всё супер, оплата в срок.
У Алины был самый стильный логотип из всех участников конкурса и не скопированный откуда-то (как многие присылают), а сделанный именно для нас. Огромное спасибо! Все очень понравилось! Рекомендую!
Ответный отзыв
olezhek0772
Олег 
51 годКазахстан
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
3 года назад
Видео ролик по товару, на основе примера
Приятно работать с таким человеком, как Наталья, относящейся ко всему с пониманием и терпением, в результате чего мы получили достойный результат.
Олег очень ответственно подошел к ролику, всегда был на связи, давал полезные советы, был лоялен не смотря на то что с нашей стороны были задержки. В итоге - отличный ролик за отличную цену. Обязательно обращусь еще
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s_el
52 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$25
10 баллов
4 года назад
Необходимо разработать логотип для клиники
Наталья, благодарю за сотрудничество! С Вами приятно работать - быстрая коммуникация и оплата. Однозначно рекомендую!
Елена, спасибо Вам за стильный логотип! Все очень понравилось. Быстрая отправка исходников. Обязательно буду обращаться в будущем
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