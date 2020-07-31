Автоматизировать учет поступления товара на склад и его последующего движения (получение ТЗ на товар от заказчика, далее товар берется в работу(или не берется, указываются причины, время простоя), далее подготовка к отгрузке и следующий этап отгрузка после ...
В портфолио только часть работ. Пишите - вышлю весь список!
Для постоянного сотрудничества требуется креативный дизайнер
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 месяцев назад
Мы нуждаемся в разработчике который знаком с блокчейном. Наш проект это электронный кошелек с поддержкой технологий блокчейнаТребуется разработка легкого криптовалютного кошелькаФункционал:1. Страница авторизации1) авторизация по приватному ключу2) генерация нового кошелька (публичный и приватный ключ), на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Ищу разработчика или команду на долгосрочный проект – автоматический обменник криптовалютОбменник работает через API централизованных бирж: Bitfinex, HitBtc, Kraken, Binance и API других сервисов для blockchain.Требования:- Понимание блокчейн индустрии, технологий и бизнеса криптообменника. Работающие крипто ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
- $30
Необходимо разработать логотип для института.Название МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ КОНСАЛТИНГА И ИНВЕСТИЦИЙ (МИКИ) на англ:INTERNATIONAL INSTITUTE OF CONSULTING AND INVESTMENT(IICAI) Институт специализируется на Консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления, что включает в себя: - предоставление консультационных услуг; - выдачу ...Завершен2 года назад
Необходимо помощь в продвижение и сопровождения NFT проекта в Инстаграм (https://www.instagram.com/loadednft/). Тематика: NFT, криптовалюты, игры. Цель получение заявок.Хотим найти человека на долгосрочное сотрудничество.В предложении пишите, пожалуйста, по стоимости вашей услуги и что будет входить в ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать логотип для института. Название МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ КОНСАЛТИНГА И ИНВЕСТИЦИЙ (МИКИ) на англ: INTERNATIONAL INSTITUTE OF CONSULTING AND INVESTMENT(IICAI) Институт специализируется на Консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления, что включает в себя: - предоставление консультационных услуг; - выдачу ...Логотипы и Знаки15 заявокЗакрыт2 года назад
Есть интернет-магазин на WordPress, нужно реализовать функционал по оплате заказа онлайн, доставке (СДЭК и почта России) и отслеживание статуса заказа в личном кабинете (Оплачен, Принят в работу, Сборка, Отправлен, Выполнен) А так же мелкие правки, такие как: сменить номер ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт2 года назад
- $30
Разработать визитку и фирменный бланк на основе имеющегося логотипа Визитка двухсторонняя, с QR -кодом, стильная, современная, лаконичная Данные вышлю выбранному исполнителюФирменный стиль1 исполнительЗавершен3 года назад
- $30
Необходимо разработать логотип для учебного центра. Название[b] Skill Up Rrofessional[/b]. Или кратко Skill Up (домен SkillUp.Pro - возможно можно как-то обыграть) Учебный центр специализируется на обучении, повышении квалификации в различных сферах: от творческих профессий до информационных ...Завершен3 года назад
Целью данного проекта является разработка видео ресурса для размещения на нём пользователями полезной, развивающей, новаторской информации в формате коротких видео с последующим размещением в сети Интернет. В двух словах — планируется типа портала, где будут регистрироваться разные ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно сделать рекламный ролик для сайта примерно на 1-1,5 минуты для сайта [url=http://aensof.com/]aensof.com/[/url] Это маркетплейс B2B по продуктам нефтехимии - позволяет вести полный документооборот и логистикуОбщая идея ролика - было (как работают компании сейчас) и стало ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать дизайн сертификатов для учебного центра. Учебный центр специализируется на обучении в сфере информационных технологий. Сертификат должен состоять из текстовой и графической частей (по желанию). Лаконичный и не загруженный Логотип выполнен в классическом стиле, цвета: синий и ...Баннеры34 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть интернет-магазина на 1С Битрикс (редакция малый бизнес) Нужна интеграция 1С с интернет-магазином на Битриксе Нужно чтобы отображались остатки по складу в интернет-магазине В предложениях указывайте стоимость и срокиИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть интернет-магазина на 1С Битрикс (редакция малый бизнес) Сейчас работает стандартная регистрация пользователей в интернет-магазине - это логин и пароль Нужно добавить обязательное поле при регистрации пользователя - номер телефона В предложениях указывайте стоимость и срокиИнтернет-магазины5 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно создать видео ролики по товару Вот в таком стиле [url=https://www.youtube.com/watch?v=1M_vkD3gAvg]https://www.youtube.com/watch?v=1M_vkD3gAvg [/url]Один ролик - один товар Товары данного производителя, почти все одинаковые меняться будет как правило наклейка на банке Товаров для которых нужны ролики будет 20-30 шт В Вашем предложении указывайте ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо разработать логотип для клиники, клиника широкого профиля для детей и взрослых Название "Клиника доктора Матара" (расшифровка - многопрофильная профессиональная клиника доктора Матара ) Логотип должен состоять из текстовой и графической частей (по желанию). Лаконичный и не ...Завершен4 года назад
Нужно сверстать простое письмо с адаптацией под телефон и планшет. Есть файл с текстом, скрин прилагаю Предложения рассматриваю с указанными - ценой и сроком При удачном исполнении - долгосрочное сотрудничествоЗавершен4 года назад
Интеграция верстки сайта учебного центра с 1С битрикс (Старт). Сайт содержит 8 достаточно простых страниц десктопной и мобильной версии. Нужно вынести следующие блоки для редактирования: 1. Изображение в слайдере на главной и на остальных страницах, на которых ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужна адаптивная верстка сайта образовательной организации с формой обратной связи. Есть макеты для десктопной и мобильной версии (.psd) (8 достаточно простых страниц) В заявке указывайте, пожалуйста, сроки и стоимость, без них заявки не рассматриваю. Если нужно пришлю ссылку на макеты для оценки. Работа ...Завершен4 года назад
Нужна адаптивная верстка простого одностраничника с формой обратной связи. Есть макеты для десктопной версии и мобильной (.psd) В заявке указывайте, пожалуйста, сроки и стоимость, без них заявки не рассматриваю.Завершен4 года назад