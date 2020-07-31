Нужно создать видео ролики по товару Вот в таком стиле [url=https://www.youtube.com/watch?v=1M_vkD3gAvg]https://www.youtube.com/watch?v=1M_vkD3gAvg [/url]Один ролик - один товар Товары данного производителя, почти все одинаковые меняться будет как правило наклейка на банке Товаров для которых нужны ролики будет 20-30 шт В Вашем предложении указывайте ...