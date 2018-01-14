Профессиональный видеомонтаж и обработка фотографий.
Видеомонтаж и цветокоррекция ваших видео материалов, создание рекламных видеороликов, инстаграм сторис, видео и фото презентаций, красочных слайд шоу, а так же профессиональная ретушь фотографий, цветокоррекция, отделение объекта от фона, замена фона, фотомонтаж.
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$10
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Спасибо за работу! Видео получилось отличное и эмоциональное, как и задумывалось. Отличная коммуникация, не смотря на большую разницу во времени и очень оперативное внесение правок. Советую!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество, приятно было работать с человеком, который ценит твой труд!
$10
10 баллов
3 года назад
Олег отличный исполнитель! Самое важное, что он понял суть задания, прочувствовал необходимую атмосферу детского направления и сделал ролик практически сразу, как к нему приступил. Хорошо улавливает пожелание заказчика. Всегда на связи, чуток к требованиям заказчика, работа в срок! Рекомендую!
Ответный отзыв
С Цеденом очень приятно работать, он знает чего хочет и доступно доносит это до понимания исполнителя заказа, даже по переписке приятно с ним общаться. Про оплату говорить не буду, надеюсь понятно из ранее сказанного, что такой человек всегда оплатит работу без проблем. Безусловно всем рекомендую к сотрудничеству!
$15
10 баллов
3 года назад
Проект сделал на отлично - рекомендую 👍👍👍
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, ни каких проблем с оплатой!
$15
10 баллов
3 года назад
Олег очень ответственно подошел к ролику, всегда был на связи, давал полезные советы, был лоялен не смотря на то что с нашей стороны были задержки. В итоге - отличный ролик за отличную цену. Обязательно обращусь еще
Ответный отзыв
Приятно работать с таким человеком, как Наталья, относящейся ко всему с пониманием и терпением, в результате чего мы получили достойный результат.
$15
10 баллов
7 лет назад
Ответный отзыв
Хороший заказчик.