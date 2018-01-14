olezhek0772

Олег olezhek0772

 
51 годКазахстан/Тараз
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Профессиональный видеомонтаж и обработка фотографий.

Видеомонтаж и цветокоррекция ваших видео материалов, создание рекламных видеороликов, инстаграм сторис, видео и фото презентаций, красочных слайд шоу, а так же профессиональная ретушь фотографий, цветокоррекция, отделение объекта от фона, замена фона, фотомонтаж.

Ретушь фото
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Alla30
30 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Качественный монтаж видео
Спасибо за работу! Видео получилось отличное и эмоциональное, как и задумывалось. Отличная коммуникация, не смотря на большую разницу во времени и очень оперативное внесение правок. Советую!
Спасибо за сотрудничество, приятно было работать с человеком, который ценит твой труд!
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tseden
Цеден 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
3 года назад
Создание креативных Srories в Инстаграм
Олег отличный исполнитель! Самое важное, что он понял суть задания, прочувствовал необходимую атмосферу детского направления и сделал ролик практически сразу, как к нему приступил. Хорошо улавливает пожелание заказчика. Всегда на связи, чуток к требованиям заказчика, работа в срок! Рекомендую!
С Цеденом очень приятно работать, он знает чего хочет и доступно доносит это до понимания исполнителя заказа, даже по переписке приятно с ним общаться. Про оплату говорить не буду, надеюсь понятно из ранее сказанного, что такой человек всегда оплатит работу без проблем. Безусловно всем рекомендую к сотрудничеству!
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Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
3 года назад
Сделать Call To Action в Видео
Проект сделал на отлично - рекомендую 👍👍👍
Очень хороший заказчик, ни каких проблем с оплатой!
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victtory
Наталья 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$15
10 баллов
3 года назад
Видео ролик по товару, на основе примера
Олег очень ответственно подошел к ролику, всегда был на связи, давал полезные советы, был лоялен не смотря на то что с нашей стороны были задержки. В итоге - отличный ролик за отличную цену. Обязательно обращусь еще
Приятно работать с таким человеком, как Наталья, относящейся ко всему с пониманием и терпением, в результате чего мы получили достойный результат.
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Adammus
39 летФранция
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Для профессионально владеющих Photoshop
Good
Хороший заказчик.
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