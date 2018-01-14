С Цеденом очень приятно работать, он знает чего хочет и доступно доносит это до понимания исполнителя заказа, даже по переписке приятно с ним общаться. Про оплату говорить не буду, надеюсь понятно из ранее сказанного, что такой человек всегда оплатит работу без проблем. Безусловно всем рекомендую к сотрудничеству!