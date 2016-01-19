Adammus

Виталий Adammus

 
39 летФранция/Париж
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
olezhek0772
Олег 
51 годКазахстан
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
9 баллов
6 лет назад
Для профессионально владеющих Photoshop
Хороший заказчик.
Good
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