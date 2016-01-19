Работа ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для людей ПРОФЕССИОНАЛЬНО владеющих Photoshop, нужно поменять лицо одно на другое в 4-5 фото. Расчёт возможно произвести только в украинской гривне, поэтому сие задание только для тех, у кого есть карта Приват-банк. Неопытных ...