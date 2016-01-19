Нужно отредактировать текст на фото. Возможность оплаты исключительно Приват 24 (для держателей украинских карт Приват Банк).
- Обработка фотографий32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Срочно!! Совсем несложная работа, нужно изменить ФИО и фотографию на одном листе. Только Украина!! Возможность оплаты через Приват в гривнах!! Жду ваших предложений. Неадекватно высокую цену не предлагать!! Работа на 10-15 минутОбработка фотографий27 заявокЗакрыт6 лет назад
Работа ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для людей ПРОФЕССИОНАЛЬНО владеющих Photoshop, нужно поменять лицо одно на другое в 4-5 фото. Расчёт возможно произвести только в украинской гривне, поэтому сие задание только для тех, у кого есть карта Приват-банк. Неопытных ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно на 4-х фото поменять лицо одного человека на лицо другого. Требуется высококачественное исполнение. Диллетантов просьба НЕ БЕСПОКИТЬ! Фото потом на e-mail.Обработка фотографий32 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно на 2-х групповых фотографиях поменять лицо одного человека на лицо другого. Диллетантов просьба НЕ БЕСПОКИТЬ! Фото потом на e-mail. Хорошие деньги за качественную работу!Обработка фотографий45 заявокЗакрыт8 лет назад