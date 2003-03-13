Конкурс для художников-реставраторов фото очень высокого уровня мастерства. Просьба перед тем, как принимать участие в конкурсе ознакомиться с примерами работ по реставрации на нашем сайте http://www.prettyphoto.ru/restavraciya.html - именно такого уровня мастерства мы ждем от конкурсантов. ...
Работа для владеющих графическими редакторорами(работа с фото)
Нужно на 4-х фото поменять лицо одного человека на лицо другого. Требуется высококачественное исполнение. Диллетантов просьба НЕ БЕСПОКИТЬ! Фото потом на e-mail.
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