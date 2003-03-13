Задача: Для изготовления баннера необходимо получить изображения на прозрачном фоне. Необходимо максимально качественно вырезать с фона девушку. Волосы, одежда, все должно быть нетронуто, и ювелирное украшение, немного отредактировать яркость и прочие показатели, чтобы получить ...
Фоторедактор для поиска фото к статьям
Требуется человек с любовью к фотографиям. Суть задачи: найти интересные, нестандартные фотографии к статьям на стоках. Исходно необходимо найти около 400 фотографий (далее возможна постоянная работа по подбору фотографий).
Требования:
1) Увлечение фотографией необходимое условие. Нам не нужны, стандартные замыленные постановочные кадры. Нам нужны красивые фото интересно и нестандартно обыгрывающие содержание статьи. Для того чтобы подбирать фотографии нужно быть «насмотревшимся».
2) Быть знакомым со стоками, особенностями их работы, правилами использования изображений (все фотографии должны быть лицензионными, просто найти в интернете красивую картинку - нельзя).
Оплата за каждую найденную фотографию.
Если Вас заинтересовал наш проект, пожалуйста, обязательно при ответе на него приложите несколько примеров фотографий, которые Вам особенно нравятся (речь идет о фото со стоков, НЕ со свадеб, дней рождений детишек и так
далее). Если есть аккаунт в Instagram так же можете это указать, и приложить ссылку, это будет плюсом.
Кандидаты без приложенных фотографий рассматриваться не будут. Заранее спасибо за ответы!
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