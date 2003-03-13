Фоторедактор для поиска фото к статьям

Требуется человек с любовью к фотографиям. Суть задачи: найти интересные, нестандартные фотографии к статьям на стоках. Исходно необходимо найти около 400 фотографий (далее возможна постоянная работа по подбору фотографий).

Требования:

1) Увлечение фотографией необходимое условие. Нам не нужны, стандартные замыленные постановочные кадры. Нам нужны красивые фото интересно и нестандартно обыгрывающие содержание статьи. Для того чтобы подбирать фотографии нужно быть «насмотревшимся».

2) Быть знакомым со стоками, особенностями их работы, правилами использования изображений (все фотографии должны быть лицензионными, просто найти в интернете красивую картинку - нельзя).

Оплата за каждую найденную фотографию.

Если Вас заинтересовал наш проект, пожалуйста, обязательно при ответе на него приложите несколько примеров фотографий, которые Вам особенно нравятся (речь идет о фото со стоков, НЕ со свадеб, дней рождений детишек и так

далее). Если есть аккаунт в Instagram так же можете это указать, и приложить ссылку, это будет плюсом.

Кандидаты без приложенных фотографий рассматриваться не будут. Заранее спасибо за ответы!