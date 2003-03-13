Необходимо делать цветокоррекцию и (или) ретуш фотографий, вытянуть свет. Цель - добиться одинаковой "теплоты" и насыщенности фотографий. Может быть что то подрезать и т.п. Одним словом - подготовить материалы для публикации на сайте. Всего ...
Дизайн фоторамок из дерева
Нужна творческая личность, способная на создание серии фоторамок (20-50 штук).
Нет чёткого ТЗ, кроме категории рамок и примерных размеров. Желателен опыт создания таких рамок.
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