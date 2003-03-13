Дизайн фоторамок из дерева

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт14 заявок305 просмотров

Нужна творческая личность, способная на создание серии фоторамок (20-50 штук). 

Нет чёткого ТЗ, кроме категории рамок и примерных размеров. Желателен опыт создания таких рамок. 

9 лет назад
funkforfun
40 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров