Обработка фотографий для интернет магазина

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Закрыт36 заявок409 просмотров

Здравствуйте.

Требуется обработка фотографий для интернет магазина (фотографии необходимо обработать (фон убрать) и сделать презентабельную фотографию продукта для сайта).

Количество 1 500 шт.

Интересует стоимость и сроки.

9 лет назад
aleksandr-pcadar
Александр 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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