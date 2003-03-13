Необходимо воссоздать аналогичные изображения. Основной принцип, люди в руках держат свой портрет (который им подарили ранее). Естественно фото человека, который держит портрет и фото на портрете должны быть, одного человека, НО разные. Возможно это ...
Обработка фотографий для интернет магазина
Здравствуйте.
Требуется обработка фотографий для интернет магазина (фотографии необходимо обработать (фон убрать) и сделать презентабельную фотографию продукта для сайта).
Количество 1 500 шт.
Интересует стоимость и сроки.
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