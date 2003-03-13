Фотошоп картинки

Есть фото туфель https://drive.google.com/a/bubuzon.ru/file/d/0B1_ipY_foQDWYkJ4Mmh4VXlZODQ/view?usp=drivesdk

Задание http://i.imgur.com/BAA57Ho.jpg

Можно только на 1 туфель, тот что ближе к зрителю

Качество плохое, но что есть

Пишите цену, спасибо