Необходимо воссоздать аналогичные изображения. Основной принцип, люди в руках держат свой портрет (который им подарили ранее). Естественно фото человека, который держит портрет и фото на портрете должны быть, одного человека, НО разные. Возможно это ...
Фотошоп картинки
Есть фото туфель https://drive.google.com/a/bubuzon.ru/file/d/0B1_ipY_foQDWYkJ4Mmh4VXlZODQ/view?usp=drivesdk
Задание http://i.imgur.com/BAA57Ho.jpg
Можно только на 1 туфель, тот что ближе к зрителю
Качество плохое, но что есть
Пишите цену, спасибо
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