Микрозаказ по обработке 1 портретного (не профессионального) фото и доведения его до человеческого состояния. Исполнители из Украины - оплата на Приватбанк. Стоимость: 15 грн.
Увеличить фото для печати
Эти фото нужно напечатать на баннере примерно 900 на 600 мм.
Полагаю нужно увеличить без потери качества, предложите вариант, всего 18-20 фото. Эти две для примера. Жду с ценой
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