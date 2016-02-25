Увеличить фото для печати

  1. Биржа фриланса
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Закрыт21 заявка420 просмотров

Эти фото нужно напечатать на баннере примерно 900 на 600 мм. 

Полагаю нужно увеличить без потери качества, предложите вариант, всего 18-20 фото. Эти две для примера. Жду с ценой 

9 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

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