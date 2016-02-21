Фотосессия для интернет-магазина одежды.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт4 заявки387 просмотров

Фотосессия одежды и предметов для хореографии и художественной гимнастики не более 500 наименований. Съемка модели + съемка предметов (мячи, обручи, аксессуары). Требуется фотография с разных ракурсов, обработка.

9 лет назад
JaiRigh
Ирина 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров