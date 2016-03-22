Требуется обработать серии детских портретов от 50 до 100 шт. Фотографии уже проявленные и кадрированные. Требуется сделать: Убрать покраснения, синяки, аллергию (если есть)Осветлить подглазные мешки(если есть)Отбелить зубки(если видно зубы)Обработка достаточно простая. ...
Нужно обработать 250 фото для интернет магазина
Нужно обработать 250 фото для интернет магазина. Нужно будет убрать фон, сделать тень и в некоторых сделать светокорректировку. Все фото есть в RAW и в JPG. Примеры фото во вложении. Напишите, плз, в комментария стоимость работ.
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