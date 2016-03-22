Нужно обработать 250 фото для интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен56 заявок764 просмотра

Нужно обработать 250 фото для интернет магазина. Нужно будет убрать фон, сделать тень и в некоторых сделать светокорректировку. Все фото есть в RAW и в JPG. Примеры фото во вложении. Напишите, плз, в комментария стоимость работ.

9 лет назад
serjwl
Сергей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Anneya
35 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$20
5 дней
Настя все сделала четко и в срок. Рекомендую как ответственного исполнителя!!!
Спасибо за сотрудничество,было дано четкое и понятное ТЗ,оплата за роботу в срок,рекомендую как порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

Anneya
35 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад