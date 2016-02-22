Требуется обработать серии детских портретов от 50 до 100 шт. Фотографии уже проявленные и кадрированные. Требуется сделать: Убрать покраснения, синяки, аллергию (если есть)Осветлить подглазные мешки(если есть)Отбелить зубки(если видно зубы)Обработка достаточно простая. ...
Отреставрировать фото
Надо максимально улучшить качество фото, чтобы ее можно было напечатать на A4 (300 dpi).
- увеличить масштаб
- убрать царапки, пятна
- убрать шум от JPG
- повысить контрастность между фигурами и фоном
- поработать с резкостью/выразительностью
Фото приложено. Большого разрешения, к сожалению, нет
Выбранный исполнитель
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