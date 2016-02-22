Отреставрировать фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок251 просмотр

Надо максимально улучшить качество фото, чтобы ее можно было напечатать на A4 (300 dpi).

- увеличить масштаб

- убрать царапки, пятна

- убрать шум от JPG

- повысить контрастность между фигурами и фоном

- поработать с резкостью/выразительностью

Фото приложено. Большого разрешения, к сожалению, нет

9 лет назад
pmezentsev
Павел 
42 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

delsan
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Отлично сделано. Учтены все замечания.
Сотрудничаем повторно с Павлом, все хорошо Подробное ТЗ и мгновенная оплата Рекомендую!

Заявки фрилансеров

delsan
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад