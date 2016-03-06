Отредактировать фото

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Завершен11 заявок417 просмотров

есть фото на ней скрыт в паинт  текст и картинки если можно убрать это всё и оставить текст 

тоже самое фото только размыто если можно убрать с неё это эфект

9 лет назад
alexmunte19
Фёдор 
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

annades
30 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$12
1 день
10 балов
Довольна заказчиком 100%. Рекомендую! Буду рада еще по работать.

Заявки фрилансеров

annades
30 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад