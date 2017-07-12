Качество - залог успеха. Современный подход к работе.
Всем привет!
Меня зовут Анна. Я творческий дизайнер и иллюстратор полного диапазона, который любит ее работу.
Я ищу интересный проект, где я могу раскрыть свой потенциал и творчество.
Если вы хотите иметь особый дизайн, который выделяется из толпы, привлекать клиентов и говорить о вашем бренде лучше, чем слова - не стесняйтесь обращаться ко мне через [email protected]
Все мои работы можете посмотреть здесь: https://www.behance.net/annafesenkc3a3
Имею профессиональные навыки с такими программами как:
Adobe Illustrator,
Adobe Photoshop,
Adobe Lightroom,
CorelDRAW.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$150
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$25
9 баллов
6 лет назад
Работой в целом остался доволен, из + стоит отметить быстрое реагирование на любые возникающие вопросы, все сотрудничество прошло без лишней воды, в духе вопрос - сжатый и содержательный ответ. Спасибо большое за сотрудничество...
Ответный отзыв
Все было прекрасно. Рекомендую 100%
$100
10 баллов
6 лет назад
Анна, трудолюбивый и исполнительный работник. Открыта ко всему новому, быстро подстраивается под стиль работы заказчика, легко адаптируется и усваивает новую информацию. Быстро учится, оперативно вносит изменения. Коэффициент полезного действия - 100% Сдала проект раньше сроков. Исключительно рекомендую!
Ответный отзыв
Анатолий, один с лучших заказчиков. Предоплата и оплата внесена в срок, правки все были исключительно по дело. Рекомендую 100%. P.S. буду рада сотрудничать еще.
$20
10 баллов
6 лет назад
Выбрал Анну, для выполнения работы, потому что внешне она мне приятна и симпатична, а также потому что выполнение моего заказа требовало вложения души, женского взгляда и женского мышления, хотелось чтобы конечный результат получился живым, тёплым....... В своём выборе я оказался прав. Аня подходит к выполнению работы очень ответственно, однако она очень "напрягает" тебя как заказчика, она уточняет и согласовывает ТЗ => выполняет определенный этап и требует обратную связь, чтобы продолжить работу, внести корректировки, правки и то что она держит тебя в напряжении - это КРУТО! Аня не "тянет резину" и "жует сопли", её не нужно искать, дожидаться или переживать, когда же она появится online. Она тебя сама найдёт и достанет тебя даже ночью, чтобы ты ей ответил. Что касается моего проекта, у меня было много требований, "а сделай так", "а переделай это", "а предложи ещё вариант" и так или иначе Аня давала мне, то что я просил, даже если перед этим и предупреждала, что моя идея ГО..НО!)) Короче рекомендую Аню на все 100%100%100%100%100%. Буду рад, если ВЫ как заказчики будете давать ей сложные ТЗ и интересные заказы/проекты => девушка с амбициями и мозгом, поэтому буду искренне рад если с каждым новым проектом она будет расти над собой, как профессионал! P.S: Аня если ты читаешь мой отзыв, моё приглашение в Санкт-Петербург в силе;) поселю тебя в самом центре города в нашем хостеле по супер демократической цене!
Ответный отзыв
Андрей, отличный заказчик. Работа была сплоченна. Рекомендую 100%. P.S: Как только вырвусь в Питер, сразу к вам, спасибо за приглашение.
$30
10 баллов
6 лет назад
Хочу поблагодарить Анну с прекрасно выполненной работой, выполнила даже раньше чем были уговорены сроки. После оплаты, мне нужны были правки и дорисовка, и она любезна согласилась помочь. Так что моя оценка из 5 - 5. Рекомендую Анну как шикарного дизайнера.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую. Оплата вовремя. 100%
Дизайн сайтов
15 отзывов
$10/час
от $35от 4 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
9 отзывов
$4/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
7 отзывов
$6/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
4 отзыва
$9/час
от $25от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
4 отзыва
$6/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
1 отзыв
$7/час
от $15от 3 дней
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Фирменный стиль
1 отзыв
$8/час
от $50от 5 дней
нет рейтинга