Выбрал Анну, для выполнения работы, потому что внешне она мне приятна и симпатична, а также потому что выполнение моего заказа требовало вложения души, женского взгляда и женского мышления, хотелось чтобы конечный результат получился живым, тёплым....... В своём выборе я оказался прав. Аня подходит к выполнению работы очень ответственно, однако она очень "напрягает" тебя как заказчика, она уточняет и согласовывает ТЗ => выполняет определенный этап и требует обратную связь, чтобы продолжить работу, внести корректировки, правки и то что она держит тебя в напряжении - это КРУТО! Аня не "тянет резину" и "жует сопли", её не нужно искать, дожидаться или переживать, когда же она появится online. Она тебя сама найдёт и достанет тебя даже ночью, чтобы ты ей ответил. Что касается моего проекта, у меня было много требований, "а сделай так", "а переделай это", "а предложи ещё вариант" и так или иначе Аня давала мне, то что я просил, даже если перед этим и предупреждала, что моя идея ГО..НО!)) Короче рекомендую Аню на все 100%100%100%100%100%. Буду рад, если ВЫ как заказчики будете давать ей сложные ТЗ и интересные заказы/проекты => девушка с амбициями и мозгом, поэтому буду искренне рад если с каждым новым проектом она будет расти над собой, как профессионал! P.S: Аня если ты читаешь мой отзыв, моё приглашение в Санкт-Петербург в силе;) поселю тебя в самом центре города в нашем хостеле по супер демократической цене!