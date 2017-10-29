Дизайн "шапки" для главной страницы

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры. У меня сейчас есть такая задача. Сейчас на последней стадии разработки сайта, который представляет из себя чистого вида статейник с элементами портфолио и блога. Необходимо посмотреть и дать рекомендации по улучшению внешнего ...