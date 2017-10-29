Дизайн "шапки" для главной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок315 просмотров

Создать "шапку" для главной страницы интернет - магазина ювелирных украшений.  Нужно крtативное решение; банальный формат в духе колечко, два колечка, или  колечко и сережки не подходит)

8 лет назад
guest_15090137489678
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

annades
30 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$25
1 день
Работой в целом остался доволен, из + стоит отметить быстрое реагирование на любые возникающие вопросы, все сотрудничество прошло без лишней воды, в духе вопрос - сжатый и содержательный ответ. Спасибо большое за сотрудничество...
Все было прекрасно. Рекомендую 100%

Заявки фрилансеров

annades
30 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад