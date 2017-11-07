Создать макет одностраничника (строительная тематика)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен66 заявок1356 просмотров

Необходимо создать макет сайта, тематика - продажа участков, коттеджный поселок.

Разделы страницы:

1) Шапка (логотип, меню, номер телефона, обратный звонок)

2) Раздел с акциями (форма заявки)

3) Видео с коптера

4) Плюсы 

5) План поселка (форма заявки)

6) Фотографии (слайдером, к примеру)

7)Полезная информация (текст+прикрепленные документы для скачивания)

8) Остались вопросы? (форма заявки)

9) Контакты (карта-схема проезда)

Детали - подавшим заявку на участие. Адаптивный макет также нужен (смартфон).

8 лет назад
alexandr100
Александр 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Dobrovolskayaweb
Анастасия 
51 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$50
2 дня
Анастасия быстро, качественно и очень по симпатичной цене нарисовала необходимый макет сайта-одностраничника. Сотрудничаю с ней уже не в первый раз и очень рад этому. Рекомендую!
Очень рекомендую Александра как заказчика! Работаю с ним не первый раз. Всегда на связи, ТЗ четко поставлено, быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

Dobrovolskayaweb
Анастасия 
51 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайнер на информационный сайт

    Здравствуйте, Уважаемые дизайнеры.  ТЗ и все пожелания вы можете прочитать по ссылке https://docs.google.com/document/d/196BxJv36RBTXyRzIa1Fd1suRYT531Nk8T3t3hyrz1n0/edit#  Прошу вас прислать/написать: - Аналогичные работы, которые вы делали - Свои идеи и предложения (если ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Необходимо создать дизайн сайта

    $34

    Сроки до 27.10.2017.Тематика : Детские часы gps Стоимость: 2000 руб Прикрепляйте примеры своих работ в отписке. Приоритет будет отдаваться тем кто уже работал в данной тематике.Все подробности обсудим с кандидатами.

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Смыслы и Landing Page.

    Ищем человека, который поможет упаковать бизнес-идею в смыслы для создания посадочной страницы.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Редизайн 3 внутренних веб-страниц

    Нужно сделать редизайн трех страниц сайта. Страницы простые (вкладка, текст, таблица, чекбоксы). Графики нет. Особенность работы в том, что нужно сохранить текущие шрифты, ссылки кнопки. Т.е. дизайн не "с нуля". Есть ТЗ. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн сайта

    $44

    Необходимо нарисовать дизайн лендинга.Тематика: Корпусная мебель на заказСрок - до 30 октября 2017, 9:00 по Мск.Стоимость -2500 руб.Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали с данной тематикой.Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект, а ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта

    $44

    Необходимо нарисовать дизайн лендинга.Тематика: Агенство ЛидогенерацииСрок - до 30 октября 2017, 9:00 по Мск.Стоимость -2500 руб.Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали с данной тематикой.Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект, а также примеры ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн главной страницы по готовому эскизу

    $100

    Нужна творческая реализация достаточно детального техзадания.   Главное - что б красиво, свежо и побуждало к действию.  Детали "допилим" совместно. Логотипа и названия НЕТ. Будут вопросы - пишите. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Т.з Разработать дизайн лендинга.  Ниша: юридические услуги для юридических лиц. Срок исполнения до 26.10.2017. Стоимость работы 2500 рублей. Желательно чтобы вы уже работали в данной нише. Примеры принимаю в отписке ...

    WordPress
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад