Требуется нарисовать дизайн лендинга

$44
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок164 просмотра

Требуется нарисовать дизайн лендинга 

Сроки: до 31 окрября 17:00 по Москве

Стоимость 2500 рублей 

Тематика: Лидогенерация 

 приоритет будет отдан тому, кто уже работал с данной тематикой 

прикрепляйте примеры своих работ для ознакомления

подробности обсудим с кандидатами которые мне подойдут

Лидогенерация
8 лет назад
orion123
Андрей 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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