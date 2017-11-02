Нужна творческая реализация достаточно детального техзадания. Главное - что б красиво, свежо и побуждало к действию. Детали "допилим" совместно. Будут вопросы - пишите. ВНИМАНИЕ! 1. Заявки ...
Дизайн главной страницы по готовому эскизу
Нужна творческая реализация достаточно детального техзадания.
Главное - что б красиво, свежо и побуждало к действию.
Детали "допилим" совместно.
Логотипа и названия НЕТ.
Будут вопросы - пишите.
ВНИМАНИЕ!
1. Заявки буду рассматривать 28-29.10
2. Конечный заказчик - я!
Победитель конкурса
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