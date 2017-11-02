Дизайн главной страницы по готовому эскизу

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок886 просмотров
#1$100

Нужна творческая реализация достаточно детального техзадания.  

Главное - что б красиво, свежо и побуждало к действию. 

Детали "допилим" совместно.

Логотипа и названия НЕТ.

Будут вопросы - пишите.

ВНИМАНИЕ!

1. Заявки буду рассматривать 28-29.10

2. Конечный заказчик - я!

8 лет назад
business_ok
Валентин 
52 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

sagikani
Саги 
26 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
#1
Не смотря на столь юный возраст Саги представил на конкурс современный и креативный дизайн сайта и с большим отрывом обошел остальных 15 претендентов. В процессе работы были учтены все пожелания и оперативно внесены правки в макет. Сотрудничеством остался доволен. Буду обращаться и впредь. Всем рекомендую как талантливого и качественного исполнителя.
Интересный конкурс, достойная оплата :)

Заявки фрилансеров

sagikani
Саги 
26 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
#1

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