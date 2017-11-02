Дизайн главной страницы по готовому эскизу

Не смотря на столь юный возраст Саги представил на конкурс современный и креативный дизайн сайта и с большим отрывом обошел остальных 15 претендентов. В процессе работы были учтены все пожелания и оперативно внесены правки в макет. Сотрудничеством остался доволен. Буду обращаться и впредь. Всем рекомендую как талантливого и качественного исполнителя.