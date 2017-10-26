Дизайн лендинга

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Закрыт9 заявок148 просмотров

Т.з Разработать дизайн лендинга. 

Ниша: юридические услуги для юридических лиц.

Срок исполнения до 26.10.2017.

Стоимость работы 2500 рублей.

Желательно чтобы вы уже работали в данной нише.

Примеры принимаю в отписке на проект.

Остальные обсуждения с кандидитами.

Мокап- https://app.moqups.com/sergey1982/UeRvQdWVe1/view/page/aa9df7b72

Задача для сайта просто читабельно понятно.

Палитра светлые тона синий, голубой, белый.

Возможные стили сайтаhttp://www.webua.com.ua/wp-content/uploads/2015/04/ADVOKAT.jpg

https://freelance.ru/img/portfolio/pics/00/1F/9D/2072057.jpg

http://saitavtograf.ru/d/649531/d/lending_po_prodazhe_yuridicheskikh_uslug.jpghttps://freelance.ru/img/portfolio/pics/00/21/2E/2174524.jpghttps://st.weblancer.net/download/1457300_935xp.jpg

https://galior-market.ru/images/board/520c049e212cd51f68e151015d3a872c.jpg

http://xn--c1a2azb.xn--p1ai/images/cms/data/portfolio/People_Synergy/people.png

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8 лет назад
serg_1982
Сергей 
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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