Необходимо сделать ре-дизайн сайта http://www.zamena-masla-oilcity.ru/ и доработать логотип компании Сеть СТО "Замена масла OilCity". Брендовые цвета, зеленый, желтый как в лого. Дизайн нужен адаптивный широкоформатный. Отрисовать прототипы. Обработать фото (19 шт) автосервисов для дальнейшего ...
Дизайн лендинга
Т.з Разработать дизайн лендинга.
Ниша: юридические услуги для юридических лиц.
Срок исполнения до 26.10.2017.
Стоимость работы 2500 рублей.
Желательно чтобы вы уже работали в данной нише.
Примеры принимаю в отписке на проект.
Остальные обсуждения с кандидитами.
Мокап- https://app.moqups.com/sergey1982/UeRvQdWVe1/view/page/aa9df7b72
Задача для сайта просто читабельно понятно.
Палитра светлые тона синий, голубой, белый.
Возможные стили сайтаhttp://www.webua.com.ua/wp-content/uploads/2015/04/ADVOKAT.jpg
https://freelance.ru/img/portfolio/pics/00/1F/9D/2072057.jpg
http://saitavtograf.ru/d/649531/d/lending_po_prodazhe_yuridicheskikh_uslug.jpghttps://freelance.ru/img/portfolio/pics/00/21/2E/2174524.jpghttps://st.weblancer.net/download/1457300_935xp.jpg
https://galior-market.ru/images/board/520c049e212cd51f68e151015d3a872c.jpg
http://xn--c1a2azb.xn--p1ai/images/cms/data/portfolio/People_Synergy/people.png
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