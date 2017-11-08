Изготовление внутренних страниц сайта

$320
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок188 просмотров

Необходимо изготовить внутренние страницы сайта Интегратора.

ТЗ в приложении.

8 лет назад
aleonov
58 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

andriyovae
Елена 
52 года
8 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
8 лет назад
$320
8 дней
Работой доволен, все сделано согласно ТЗ и немного больше. Отличные коммуникации и исполнение обязательств.
Очень приятно работать с заказчиком, который ценит твою работу. Всегда своевременная обратная связь, быстрая оплата, спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

andriyovae
Елена 
52 года
8 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
8 лет назад

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