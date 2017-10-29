http://msp.midural.ru/ - это основной сайт из которого строятся остальные. Дизайн-макеты сайтов делятся на 4 категории: 1. Детские учреждения 2. Стационарные учреждения 3. Комплексный центр социального обслуживания населения; 4. Индивидуальный. Т.е. берем текущий дизайн и ...
Прототип сайта
Начат прототип в Adobe xd, нужно оперативно доделать за 1-2 дняhttps://xd.adobe.com/view/c50c4c92-a928-4c14-b638-993b312c4fc7/?fullscreenЕсть главная, страница каталога, меню, начата страница товара.Mindmap проекта https://mm.tt/969185311?t=2R2Xf4pWcwОтветы клиента о бизнесе https://docs.google.com/document/d/14GIhWmFG9FK2O3O-HNtkbTWCo5IevUcZk6o2htzuiQU/edit?usp=sharingСтарый сайт http://hyundai.promo.kgОписание ЦА https://docs.google.com/document/d/1fEwUMtesmvctSFKRSGCP4-Uy_6PfEymZh14Gr-BnFLw/editМаркетинг кит http://hyundai.promo.kg/upload/files/2017-03-10/marketing-rus.pdf
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $185
Дизайн сайта компании по международным пассажирским перевозкам (аренде микроавтобусов с водителем) Сайты, которые нравятся: https://www.translux.ru/ http://www.rentclub.lv/ru/ http://vprokat.lv/index.php?lang=ru https://primecarrent.com/ru/locations/arenda-mashiny-v-latvii Главная: 1. Логотип, телефон, обратный звонок, заказать, переключение ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $45
Необходимо нарисовать дизайн лендинга. Тематика: недвижимость (новостройки) Срок: вторник, до 17:00 по Мск (24.10.2017) Оплата: 2500 руб. Прикрепляйте свои работы при отписке на данный заказ. Приоритет тому, ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $200
Добрый день. Сайт для заказа и написания эссе/курсовых/дипломов. Название сайта: writingessay.help Необходим дизайн 2 страниц: главная и общая страница "новости"/раздела. Дизайн главной должен быть в стиле лендинга, т.е. "экранами". Общее ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать дизайн сайта для студий звукозаписи.Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн сайта по недвижимости. 5 страниц. Срок исполнения - 6 октября, до 14.00 Цена 2500 рублей. Приоритет - тем, кто работал с данной тематикой.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн двух сайтов - по туризму и по медицинскому туризму в Турцию. Срок исполнения - 31 октября, до 14.00 Цена 2500 рублей за каждый. Приоритет - тем, кто работал с данной тематикой и знаком со спецификой. При ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен дизайнер для длительного сотрудничества (под проекты) из Киева, чтобы была возможность периодически встречаться и обсуждать проекты.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $85
Нужно нарисовать дизайн сайта-визитки для консалтинговой компании. Необходимые страницы: ГлавнаяВнутренняя (типовая)УслугиПортфолиоКонтактыОбязательное требование к дизайнеру - необходим опыт и умение составлять схематические прототипы. Бюджет фиксированный. Детали обсудим с кандидатом, чьи работы ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Нужно сделать дизайн внутренних страниц сайта . Прототип страницы имеется . Нужен понятный и красивый дизайн. Оплата по факту за каждую страницу по 20 доллов .Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт7 лет назад