Прототип сайта

$42
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка135 просмотров

Начат прототип в Adobe xd, нужно оперативно доделать за 1-2 дняhttps://xd.adobe.com/view/c50c4c92-a928-4c14-b638-993b312c4fc7/?fullscreenЕсть главная, страница каталога, меню, начата страница товара.Mindmap проекта https://mm.tt/969185311?t=2R2Xf4pWcwОтветы клиента о бизнесе https://docs.google.com/document/d/14GIhWmFG9FK2O3O-HNtkbTWCo5IevUcZk6o2htzuiQU/edit?usp=sharingСтарый сайт http://hyundai.promo.kgОписание ЦА https://docs.google.com/document/d/1fEwUMtesmvctSFKRSGCP4-Uy_6PfEymZh14Gr-BnFLw/editМаркетинг кит http://hyundai.promo.kg/upload/files/2017-03-10/marketing-rus.pdf

8 лет назад
itbuddha
Максим 
42 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dovvi
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$40
2 дня
Начало было не очень. Но потом Виталий исправился, в целом я доволен. Думаю что сотрудничество продолжим.
Рекомендую, быстрая оплата и адекватное задание

Заявки фрилансеров

dovvi
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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