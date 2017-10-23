Дизайн сайта написания эссе в стиле landing

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт43 заявки311 просмотров

Добрый день. 

Сайт для заказа и написания эссе/курсовых/дипломов. Название сайта: writingessay.help

Необходим дизайн 2 страниц: главная и общая страница "новости"/раздела. Дизайн главной должен быть в стиле лендинга, т.е. "экранами".

Общее направление дизайна: современно, умеренно-технологично, средней тяжести, преимущественно светлые тона. Никаких шаблонных книжек/перьев/тетрадок этой тематики, только современное и технологичное.

1. Главная

Дизайн в стиле "лендинг", экранами. Структурно примерно так:

Логотип+Шапка. В нем же телефон, кнопка/ссылка Chat и кнопка/ссылка Login.

Горизонтальное меню:

  • выпадающее меню What we offer: Essay, Research Paper, Dissertation, Report, Proofreading
  • Prices
  • Essays
  • About Us
  • ORDER NOW
Блок успешности или слайдер.

Кратко блочками "what we offer".

Блок "Почему мы" с кратким описанием наших достоинств, в нем же: Samples of our work - ссылка на раздел Essays.

Кнопка ORDER.

Футер, внутри него ссылки столбцами: ссылки на услуги (Essay, Research Paper, Dissertation, Report, Proofreading) / About Us, FAQ, Terms, Privacy policy / блок контактов

2. Страница новости/раздела:

Общая страница-заготовка, которая будет использоваться для вывода раздела (например "About Us") или новости/статьи.

Примеры:

ukessays.com

bestessays.com

8 лет назад
MSergW
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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