Здравствуйте. Нужно сделать дизайн сайта для студий звукозаписи.
Дизайн сайта написания эссе в стиле landing
Добрый день.
Сайт для заказа и написания эссе/курсовых/дипломов. Название сайта: writingessay.help
Необходим дизайн 2 страниц: главная и общая страница "новости"/раздела. Дизайн главной должен быть в стиле лендинга, т.е. "экранами".
Общее направление дизайна: современно, умеренно-технологично, средней тяжести, преимущественно светлые тона. Никаких шаблонных книжек/перьев/тетрадок этой тематики, только современное и технологичное.
1. Главная
Дизайн в стиле "лендинг", экранами. Структурно примерно так:
Логотип+Шапка. В нем же телефон, кнопка/ссылка Chat и кнопка/ссылка Login.
Горизонтальное меню:
- выпадающее меню What we offer: Essay, Research Paper, Dissertation, Report, Proofreading
- Prices
- Essays
- About Us
- ORDER NOW
Кратко блочками "what we offer".
Блок "Почему мы" с кратким описанием наших достоинств, в нем же: Samples of our work - ссылка на раздел Essays.
Кнопка ORDER.
Футер, внутри него ссылки столбцами: ссылки на услуги (Essay, Research Paper, Dissertation, Report, Proofreading) / About Us, FAQ, Terms, Privacy policy / блок контактов
2. Страница новости/раздела:
Общая страница-заготовка, которая будет использоваться для вывода раздела (например "About Us") или новости/статьи.
Примеры:
Заявки фрилансеров
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