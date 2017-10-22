Шаблонный дизайн ИМ для Jommla 2.5 с LP на первой странице

Тема: Продажа турников для домашнего пользования

Задача: Создать адаптивный лендинг по теме для первой страницы. Лендинг нужно наполнить соответствующими картинками. Минимум текста.

Основные элементы которые хотелось бы видеть:

1.Слайдер с мотиваторами;

2.Организовать каталог товаров, т.к. турников несколько видов (в мобильной вёрстке должна быть прокрутка товаров в сторону);

3.Товар должен иметь цену, кнопку "Заказать" и ссылку или кнопку "Посмотреть подробней";

4.По ссылке "Посмотреть подробней" должно открываться всплывающее окно с дополнительными картинками (в мобильной вёрстке должна быть прокрутка картинок в сторону), описанием, характеристиками, ценой и кнопкой "Купить".

5. На основе LP создать адаптивный дизайн шаблона для ИМ – страницы: каталог товаров, карточка товара, статьи и корзина.

Не стесняйтесь предлагать свои варианты – креатив приветствуется.

Требования к кандидату:

Опыт создания LP и создания шаблонов для Joomla, примеры выполненных работ обязательны.

Просьба в предложениях писать стоимость и сроки.