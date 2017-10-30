Требуется дизайн 1 страницы.

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Завершен24 заявки271 просмотр

Требуется дизайн 1 страницы.

Есть мокап , сделан в Adobe Muse.

Картинки можно взять с мокапа или с примеров.

Примеры дизайна есть.

Срок 3-4 дня на выполнение.

У Вас должно быть портфолио.

На выходе должен быть psd.

8 лет назад
denisadmin
Марков 
78 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

VelJar
40 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$50
4 дня
Заказывал дизайн. Выполнили в срок. Рекомендую!
Рекомендую заказчика,быстрая оплата,всегда на связи！

Заявки фрилансеров

VelJar
40 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад

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