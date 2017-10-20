Новые страницы сайта в стиле старого

  1. Биржа фриланса
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Закрыт18 заявок420 просмотров

Добрый вечер! Имеется старый страшный сайт. Для этого сайта нужно разработать новые страницы. В стиле старого сайта. Структуру и содержание страниц я придумал и детально описал в ТЗ. Более того, часть блоков можно взять в том виде, в котором они есть. Изначально я хотел заказать в комплексе вместе с разработкой, но к сожалению хорошие разработчики не могут сделать приемлемый дизайн или работают в паре с не очень хорошими дизайнерами. Поэтому я рассматриваю вариант заказать дизайн отдельно.

Основное пожелание – сделать быстро. Обязательно цену и сроки, шаблонные заявки обычно игнорирую. 

Сайт

http://marshal-stroy.ru/#

ТЗ

https://drive.google.com/drive/folders/0B5T5ZyjKHh5fYlhPWDhBN2dfYlU

8 лет назад
SKNT
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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