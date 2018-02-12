Дизайн e-mail письма

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка171 просмотр

Требуется дизайн e-mail письма. Примерное оформление накидал в ворде.

В приложении описание задачи, ссылка на сайт, буклет для ознакомления с текущим оформлением.

После утверждения исполнителя скину логотип в векторе и все фото товаров, при необходимости. 

8 лет назад
bioaqua
Сергей 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$50
2 дня
Все хорошо
Очередной раз сотрудничество прошло хорошо.

Заявки фрилансеров

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад