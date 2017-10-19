Дизайн e-mail письма

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок184 просмотра

Требуется дизайн e-mail письма. Примерное оформление накидал в ворде.

В приложении описание задачи, ссылка на сайт, буклет для ознакомления с текущим оформлением.

После утверждения исполнителя скину логотип в векторе и все фото товаров, при необходимости. 

8 лет назад
bioaqua
Сергей 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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