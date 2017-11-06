Разработка нового дизайна сайта юридической фирмы

Был приобретен и развернут данный шаблон https://next.aspro-demo.ru/catalog/avtoelektronika/gps_navigatory/2506/ и привязан к Битрикс-Малый бизнес. Хотелось бы доработать его. Если доработка возможна назовите примерный срок и стоимость. Если Вас заинтересовала работа, но на какие-то вопросы Вы не ...