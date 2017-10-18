Нужно внести изменения в дизайн лэндинга (1-й экран)

Добрый день!

Есть готовый дизайн лэндинга.

На первом экране нужно заменить персонажа (парень в упоре лежа) на

1. Людей с фото (файл приложен к проекту). Контур с исходника уже вырезан.

2. Выбрать самостоятельно фото из архива с фотосессии.

и органично скомпоновать первый экран согласно изменениям и стилю проекта.

В отклике укажите пожалуйста стоимость работы и контакты.