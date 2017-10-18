Нужно внести изменения в дизайн лэндинга (1-й экран)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок209 просмотров

Добрый день!

Есть готовый дизайн лэндинга.

На первом экране нужно заменить персонажа (парень в упоре лежа) на

1. Людей с фото (файл приложен к проекту). Контур с исходника уже вырезан.

2. Выбрать самостоятельно фото из архива с фотосессии. 

и органично скомпоновать первый экран согласно изменениям и стилю проекта.

В отклике укажите пожалуйста стоимость работы и контакты.

8 лет назад
dimon571
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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