Нужно доделайть дизайн сайта сегодня!

Необходимо доделать немного дизайн сайта, человек сделал на 70% и пропал. Есть все исходники. Нужна помощь, работы максимум на час-два осталось. Готов заплатить 10-20$ в зависимости от результата!

Жду ваши цены и предложения. Сделать нужно сегодня оплачу так же сегодня.