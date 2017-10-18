Доработка редизайна сайта интернет магазина CMS Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки144 просмотра

Доделать верстку недостающих страниц и внедрить ее.

Доработать функционал

Перенести новый дизайн на боевой сайт Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1Zvw66RQ3k7DZ9_-qpcqIXtu0r2b0nZQwqr9o3M1ApKM/edit?usp=sharing

Срок исполнения 7 календарных дней.

Нужен специалист, которые обладает умением, свободным временем и желанием, что бы погрузиться в проект и сделать его в указанный срок.

8 лет назад
asasin
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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