Нужен дизайн лэндинга. Дизайн в стиле последних тенденции и с использованием последних библиотек, из который получаются лэндинга, как по тз ниже: 1. Прототип сайта (макет) показывающие блоки и элементы будущего сайта в ...
Доработка редизайна сайта интернет магазина CMS Bitrix
Доделать верстку недостающих страниц и внедрить ее.
Доработать функционал
Перенести новый дизайн на боевой сайт Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1Zvw66RQ3k7DZ9_-qpcqIXtu0r2b0nZQwqr9o3M1ApKM/edit?usp=sharing
Срок исполнения 7 календарных дней.
Нужен специалист, которые обладает умением, свободным временем и желанием, что бы погрузиться в проект и сделать его в указанный срок.
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