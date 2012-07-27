Доделать верстку недостающих страниц и внедрить ее. Доработать функционал Перенести новый дизайн на боевой сайт Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1Zvw66RQ3k7DZ9_-qpcqIXtu0r2b0nZQwqr9o3M1ApKM/edit?usp=sharing Срок исполнения 7 календарных дней. Нужен специалист, которые обладает умением, свободным временем и желанием, что бы погрузиться в проект и сделать его ...
- Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Как должно работать: 1. Из магазина в мой склад переносились заказы 2. Из Моего Склада в интернет-магазин - только данные данные об остатках товара. 3. Новые товары создавались на сайте, а в настройках товара была бы галочка ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Доработка сайта joomla+virtuemart Здравствуйте, уважаемы фрилансеры! Требуется обновить движок, исправить несколько ошибок, переверстать ряд страниц. Все что нужно сделать изложил в ТЗ. Работы много, но и платить я за нее согласен адекватно. Если по той или ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется человек с хорошим знанием Joomla. Нужно переверстать несколько внутренних страниц, настроить авторизацию через "в контакте", настроить процесс оформления заказа, сделать сортировку по определенным параметрам и еще всякие мелочи. Тем кто заинтересовался скину ТЗ и ссылку ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад