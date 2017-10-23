Доработка дизайна (псд)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок218 просмотров

Нужно доделать дизайн.

ПСД есть. Их пошлю в них можно будет работать.

Что нужно сделать расписал в сриншотах в приложении.

Надо бы завтра уже показать.

Тут часа 3-4 работы.

8 лет назад
internshipa
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

webkabanov
35 лет
8 лет в сервисе
Был
14 дней назад
8 лет назад
$25
1 день
Оперативно помог. Качественно сделал. Сотрудничаем дальше.
Отличный заказчик, быстрая оплата, вежливое общение, надеюсь на дальнейшее сотрудничество

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webkabanov
35 лет
8 лет в сервисе
Был
14 дней назад
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