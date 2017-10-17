Требуется создать несколько картинок в блоки акции, слайдеры на сайте http://priyem.ru/ ТЗ в файле
Дизайн многостраничного скидочного сайта
Сайт нужен для того, чтобы владельцы пластиковой карты могли ознакомиться со скидками, предоставляемыми по этой карте в различных организациях - справочный сайт.
На сайте будут представлены предложения компаний в виде карточек по категориям
(как у Биглиона)
По стилистике нравится- www.chronoland.ru/, на него необходимо ориентироваться
меньше lombard-perspectiva.ru
Предпочтительная палитра: золото, серебро, белый, черный, красный
Нужны 3 версии - мобильная, планшетная, десктопная
под сетку бутстрап
Все тексты предоставляем перед началом работы (заголовки, триггеры, названия категорий)
Предлагайте свои цены и сроки, ознакомьтесь с условиями сотрудничества в прикрепленном документе
Описание страниц
Главная страница:
-Шапка: логотип, название компании, телефон,поиск по товарам и компаниям,заказать звонок, иконки соцсетей
-Триггеры выгод (3шт) -текст+визуальная составляющая, либо 3 баннера с выгодами
-меню: категории 1 уровня(26 шт, для каждой-иконки в меню)+категории 2 уровня (2 уровня вложенности-без иконок)
-ссылка на страницу о нас
-ссылка на страницу контакты
-баннер с горячими предложениями
-карточки с топовыми/хитовыми/свежими предложениями
-футер: лого - навигация - политика конф - телефон
Страница о нас
-Шапка
-меню
-Футер
-Описание сути предложения с ценами, выгодами
-Форма для связи
-Видеоролик
-ссылка для партнеров
Страница контакты
-Шапка
-Наша команда (фото+фио+должность+телефон)
-Юридические данные
-Адреса телефон
-Карта
-Футер
Категория 1 уровня (таких страниц будет 26 шт., нужно для каждой нарисовать баннер):
-Шапка
-Баннер
-Список категорий 2 уровня
-Сетка карточек горячих офферов из этой категории
-Футер
Категория 2 уровня:
-Шапка
-Фильтры, сортировки
-Сетка офферов из этой категории
-Футер
Страница предложения
-Шапка
-Фото
-Размер скидки
-Описание
-Кнопка заказать карту
-Контактные данные компании
-Ссылка на компанию
-Футер
Страница партнерам
-Шапка
-меню
-Футер
-3 триггера выгод (текст+визуальная составляющая)
-форма оставить заявку
Страница заказать карту
-Шапка
-Футер
-Тригеры выгод (текст+визуально оформление)
-Фото карты
-Адрес выдачи
-Открытая форма заказа карты
Страница компании
-Картинка
-Карта
-Описание компании
-Реквизиты
-Список предложений(Карточками)
Заявки фрилансеров
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