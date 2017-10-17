Дизайн многостраничного скидочного сайта

Сайт нужен для того, чтобы владельцы пластиковой карты могли ознакомиться со скидками, предоставляемыми по этой карте в различных организациях - справочный сайт.

На сайте будут представлены предложения компаний в виде карточек по категориям

(как у Биглиона)

По стилистике нравится- www.chronoland.ru/, на него необходимо ориентироваться

меньше lombard-perspectiva.ru

Предпочтительная палитра: золото, серебро, белый, черный, красный

Нужны 3 версии - мобильная, планшетная, десктопная

под сетку бутстрап

Все тексты предоставляем перед началом работы (заголовки, триггеры, названия категорий)

Предлагайте свои цены и сроки, ознакомьтесь с условиями сотрудничества в прикрепленном документе

Описание страниц

Главная страница:

-Шапка: логотип, название компании, телефон,поиск по товарам и компаниям,заказать звонок, иконки соцсетей

-Триггеры выгод (3шт) -текст+визуальная составляющая, либо 3 баннера с выгодами

-меню: категории 1 уровня(26 шт, для каждой-иконки в меню)+категории 2 уровня (2 уровня вложенности-без иконок)

-ссылка на страницу о нас

-ссылка на страницу контакты

-баннер с горячими предложениями

-карточки с топовыми/хитовыми/свежими предложениями

-футер: лого - навигация - политика конф - телефон

Страница о нас

-Шапка

-меню

-Футер

-Описание сути предложения с ценами, выгодами

-Форма для связи

-Видеоролик

-ссылка для партнеров

Страница контакты

-Шапка

-Наша команда (фото+фио+должность+телефон)

-Юридические данные

-Адреса телефон

-Карта

-Футер

Категория 1 уровня (таких страниц будет 26 шт., нужно для каждой нарисовать баннер):

-Шапка

-Баннер

-Список категорий 2 уровня

-Сетка карточек горячих офферов из этой категории

-Футер

Категория 2 уровня:

-Шапка

-Фильтры, сортировки

-Сетка офферов из этой категории

-Футер

Страница предложения

-Шапка

-Фото

-Размер скидки

-Описание

-Кнопка заказать карту

-Контактные данные компании

-Ссылка на компанию

-Футер

Страница партнерам

-Шапка

-меню

-Футер

-3 триггера выгод (текст+визуальная составляющая)

-форма оставить заявку

Страница заказать карту

-Шапка

-Футер

-Тригеры выгод (текст+визуально оформление)

-Фото карты

-Адрес выдачи

-Открытая форма заказа карты

Страница компании

-Картинка

-Карта

-Описание компании

-Реквизиты

-Список предложений(Карточками)