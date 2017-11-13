Три задачи для дизайнера

1. По этому адресу, на этом шаблоне http://no.rcnso.ru/ будет сделан сайт Наше-общество.рф на котором будут размещаться новости о социальных проектах. Нужно нарисовать логотип в виде шестигранника, чтобы он хорошо вписывался в дизайн. Есть набросок от руки, прикладываю к задаче.

2. Есть текущая версия сайта https://gorgazon.ru/ ﻿и есть новый шаблон http://wp.magnium-themes.com/barrel/barrel-9/﻿ нужно сделать макет главной страницы с информацией с оригинального сайта используя элементы новый темы.

3. На сайте http://xn--80aqaogu8b.xn--p1ai/ на главной странице, внизу есть 14 фотографий-ссылок на товарные группы от Запчасти... до Фильтры... там сейчас стоят фотографии - надо сделать иконки подходящие под дизайн и в одном стиле.

Начинаем с первой задачи, утверждаем, рисуем остальное. Цену называете вы, все заявки строго в проект.