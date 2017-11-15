Создать дизайн -Лендинг столовые приборы

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Завершен29 заявок334 просмотра

Нужен качественный Лендинг-тематика- столовые приборы 72 предмета в деревянном чемодане из красного дерева! Стильный-выдержанный- оригинальный дизайн! Подробное  Тз отправлю !

8 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Glyanec
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$250
10 дней
Рекомендую! Отличный исполнитель! Очень быстро и качественно! Всегда на связи! Я впечатлена, быстротой работы! После каждого вопроса-звонят! Теперь буду сотрудничать и дальше)
Спасибо за сотрудничество! Четкая постановка задач и оплата моментальная. Рекомендуем и ожидаем новых заказов!

Заявки фрилансеров

Glyanec
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад