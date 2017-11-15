Требования: - Опыт разработки и создания информационных сайтов для последующей монетизации; - Необходима ссылка на портфолио с подобными работами. Структура сайта: 1. Главная страница - вывод анонсов новых публикаций, ...
Создать дизайн -Лендинг столовые приборы
Нужен качественный Лендинг-тематика- столовые приборы 72 предмета в деревянном чемодане из красного дерева! Стильный-выдержанный- оригинальный дизайн! Подробное Тз отправлю !
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