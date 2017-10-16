Необходимо доделать немного дизайн сайта, человек сделал на 70% и пропал. Есть все исходники. Нужна помощь, работа максимум на час-два осталось. Жду ваши цены и предложения. Сделать нужно сегодня оплачу так же ...
Дизайн трех страниц сайта с жесткими сроками
Необходимо задизайнить три страницы сайта с адаптивными вариантами в уже существующем стиле.
Сроки жесткие - среда/четверг этой недели.
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